Agente de Valera: "Él quiere seguir en Universitario, pero hay algunas posibilidades con el mercado brasileño"

Ricardo Morales, representante del delantero Álex Valera, se pronunció sobre el futuro del jugador, tras haber logrado el tricampeonato con Universitario de Deportes el último fin de semana en la victoria por 2-1 ante ADT de Tarma.

En declaraciones para RPP, el agente del atacante nacional señaló que la intención de su cliente es permanecer en el cuadro crema con el fin de conseguir el tetracampeonato, sin embargo, no descartó la posibilidad de emigrar al extranjero, más precisamente, al fútbol brasileño.

"Alex quiere seguir en Universitario, ver el tema del tetracampeonato, hacer una excelente Copa Libertadores y tener más opciones en la Selección. A mitad de temporada hubo un acercamiento con Santos de Brasil, pero no se pudo dar por un tema de tiempos. En esta ventana, hay algunas posibilidades, estamos hablando con el mercado brasileño. Esto es un proceso, vamos a esperar cómo se desarrolla una posible transferencia", dijo.

PUDO IR A ASIA

Asimismo, Morales reveló que Valera tuvo una oferta para jugar en el futbol japonés la temporada pasada: "El Shimizu S-Pulse de la Primera División de Japón lo quiso en enero del 2024, no se dio, y ahora nuevamente lo quiere", sostuvo.