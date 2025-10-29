Fabián Bustos se arrepiente de haber dejado Universitario para llegar a Olimpia: “Fue un error”

Tras haber conseguido el ansiado tricampeonato nacional al vencer 2-1 a ADT en condición de visita, el exentrenador de Universitario, Fabián Bustos, felicitó al plantel por la obtención de la estrella 29 en la historia del club.

Durante una entrevista en Liga 1 Max, el argentino recordó su paso por la institución merengue y les ofreció unas disculpas a los hinchas, por haber dejado su cargo para darse una oportunidad en Paraguay con Olimpia, escuadra donde no la pasó nada bien.

“Estoy acá para felicitar a todo el grupo, a toda la gente, a la misma hinchada, a los jugadores por lo que se ha conseguido (…) Obviamente que con el diario del lunes es un error que cometí. Llegué a un lugar donde no estaban las condiciones como tenía que estar o como las que yo de donde veníamos”, declaró.

DESTACÓ EL TRABAJO DE CÉSAR INGA

Para nadie es un secreto que César Inga ha sido el jugador revelación de Universitario esta temporada, por lo que, Fabián Bustos recordó la llegada del futbolista al club. “Le dije a Manuel que me gustaba Inga. Era derecho y jugaba también por izquierda”.