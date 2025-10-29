Barcelona negocia disputar un amistoso en Perú para cerrar el 2025: ¿quién será su rival?

El FC Barcelona evalúa la posibilidad de disputar un amistoso en Perú a fines de 2025 como parte de su estrategia para generar nuevos ingresos. Según fuentes cercanas al club, el encuentro se realizaría el 22 de diciembre en el Estadio Monumental de Ate, días después de su choque liguero ante el Villarreal, que finalmente no se jugará en Miami. La propuesta aún está en evaluación y dependerá de la disponibilidad de los jugadores durante las vacaciones navideñas.

UNA OPORTUNIDAD TRAS AMISTOSOS CANCELADOS

El club catalán perdió recientemente dos oportunidades de negocio: el amistoso ante el Villarreal en Miami, cancelado por motivos logísticos, y otro programado en Libia, suspendido por falta de garantías de seguridad. Ambos compromisos habrían significado ingresos cercanos a 6 millones de euros y varios contratos publicitarios. Ante este panorama, la directiva encabezada por Joan Laporta busca nuevas alternativas fuera de Europa, y Sudamérica se perfila como el escenario ideal.

Según medios deportivos peruanos, el rival podría ser Universitario de Deportes, actual campeón nacional, aunque también se evalúa la opción de enfrentar a la selección de Perú. Este tipo de encuentros permitiría al Barça reforzar su presencia en la región y conectar con una de las aficiones más apasionadas del continente.

PRECEDENTES DE GIRAS INTERNACIONALES

No sería la primera vez que el Barcelona organiza un viaje relámpago antes del parón navideño. En 2023, con Xavi Hernández al mando, el equipo disputó un amistoso en Dallas frente al Club América, solo horas después de jugar por LaLiga ante el Almería. Aquel compromiso dejó ingresos de aproximadamente 5 millones de euros, un precedente que anima al club a repetir la fórmula.

De concretarse el duelo en Lima, el amistoso representaría una inyección económica clave para aliviar la tesorería blaugrana y cumplir con las exigencias del Fair Play financiero. Además, marcaría el regreso del Barcelona a suelo sudamericano tras casi una década, despertando la expectativa de miles de fanáticos peruanos.