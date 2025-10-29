Atlético Mineiro venció 3-1 a Independiente del Valle y avanzó a la final de la Copa Sudamericana

Con goles de Arana, Bernard y Hulk, el equipo de Jorge Sampaoli se impuso en Belo Horizonte y clasificó al duelo decisivo del 22 de noviembre en Asunción.

Atlético Mineiro consiguió su clasificación a la final de la Copa Sudamericana tras vencer por 3-1 a Independiente del Valle en el partido de vuelta de las semifinales, disputado en Belo Horizonte. Los goles brasileños fueron obra de Guilherme Arana, Bernard y Hulk, mientras que Claudio Spinelli descontó para el conjunto ecuatoriano. El cuadro dirigido por Jorge Sampaoli selló así su pase al encuentro decisivo del 22 de noviembre en Asunción, Paraguay.

El conjunto brasileño, que había empatado 1-1 en la ida en Quito, necesitaba un triunfo en casa para asegurar su boleto a la final. Desde el inicio, Mineiro dominó las acciones con una fuerte presión ofensiva y múltiples ocasiones de gol. Arana abrió el marcador a los 35 minutos y, poco después, Bernard amplió la ventaja tras una nueva asistencia de Dudu, consolidando un primer tiempo de dominio total del equipo local.

En la segunda mitad, Independiente del Valle reaccionó y logró descontar a los 63 minutos con un tanto de Spinelli, luego de un rebote concedido por el arquero Everson. Sin embargo, el ingreso del experimentado Hulk terminó por definir la serie: el delantero aprovechó un contragolpe y una habilitación de Junior Alonso para marcar el tercero y sentenciar el partido.

MINEIRO ESPERA RIVAL

Con esta victoria, Atlético Mineiro mantiene viva la esperanza de conquistar el primer título internacional de su temporada, tras quedar fuera de la Copa do Brasil y mostrar altibajos en el Brasileirao. Su rival en la final saldrá del cruce entre Universidad de Chile y Lanús, que definirán su pase en el duelo de vuelta esta semana.