Martín Pérez Guedes sobre Jorge Fossati: "Obviamente nos gustaría que se quede"

El mediocampista de Universitario de Deportes, Martín Pérez Guedes, se pronunció sobre el futuro del entrenador Jorge Fossati, quien pese a tener contrato vigente, podría optar con cambiar de equipo en la próxima temporada tras lograr el tricampeonato con el cuadro crema.

En declaraciones para RPP, el argentino nacionalizado peruano destacó la importancia del estratega uruguayo en el banquillo crema y expresó su deseo de que el "Nonno" pueda continuar por más tiempo en el equipo.

"Jorge sabe lo que pensamos nosotros sobre él y este buen momento que estamos teniendo que es muy bueno. Obviamente que a todo jugador nos gustaría que él se quede, pero después ya pasa por decisión de cada uno. Es muy importante para nosotros que él haya vuelto y nos ayudó a lograr este tricampeonato que es tan importante para el club, para el hincha, para nosotros", dijo.

SOBRE ÁLEX VALERA

Por otra parte, Pérez Guedes llenó de elogios a su compañero de equipo, Álex Valera, a quien consideró el mejor delantero del torneo local: "Sin dudas. No solo es goles, es garra, te va a todas. Para mí, sin dudas es el mejor 9 del fútbol peruano, pero lejos. Hace un sacrificio enorme por el equipo y eso es importante", sostuvo.