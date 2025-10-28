Paolo Guerrero extendería su contrato con Alianza Lima para ser campeón en 2026

El ‘Depredador’ no se rinde: Paolo Guerrero habría decidido extender su contrato profesional con Alianza Lima con el objetivo de conseguir su primer título nacional con los blanquiazules, club del cual es hincha y en el que se formó como futbolista.

El delantero de 41 años jugaría durante todo el 2026, con la mirada puesta en levantar la ansiada Liga1 que se le escapó en las últimas dos temporadas, mientras vio a Universitario de Deportes festejar. La directiva íntima habría apostado por mantenerlo pese a las lesiones que lo marginaron en 11 partidos durante la campaña actual.

La información fue difundida por el periodista Gerson Cuba, quien aseguró que el goleador ya firmó la extensión de su vínculo contractual y que el anuncio oficial se realizará en las próximas semanas. De esta forma, Guerrero cumplirá la promesa que hizo recientemente a los hinchas: seguir hasta el final del próximo año y despedirse del fútbol como campeón.

SU ÚLTIMO GRAN OBJETIVO EN LA VICTORIA

Desde su llegada en julio del 2024, procedente del Club César Vallejo, Paolo Guerrero acumula 17 goles entre Liga1, Copa Libertadores y Sudamericana, convirtiéndose en uno de los referentes ofensivos del plantel victoriano. Con el respaldo dirigencial y el aliento de la afición blanquiazul, el máximo goleador de la selección peruana buscará cerrar su carrera profesional en el club de sus amores, buscando levantar el título nacional.