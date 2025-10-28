Guillermo Enrique: "Ojalá me pueda quedar en Alianza, pero son semanas complicadas"

El lateral derecho de Alianza Lima, Guillermo Enrique, habló sobre su futuro en el club de La Victoria, donde ya se viene analizando el tema de las renovaciones y posibles fichajes con miras a la próxima temporada.

En declaraciones a la prensa, el futbolista argentino expresó sus deseos de permanecer en el cuadro blanquiazul, sin embargo, indicó que ello dependerá de la decisión que tome la directiva y el plan que tenga el profesor Néstor Gorosito para el 2026.

"Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme, pero son semanas complicadas porque no me quiero ir", señaló Enrique a su salida del entrenamiento de esta mañana.

SOBRE NÉSTOR GOROSITO

Por otra parte, Enrique destacó la importancia que ha tenido Néstor Gorosito y su equipo de trabajo que contribuyeron en su crecimiento futbolístico: "Siempre voy a estar agradecido al 'profe' y a su cuerpo técnico. Ellos me han salvado de cosas importantes", sostuvo.