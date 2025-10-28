Challenger de Lima II: Ignacio Buse promete “hacer respetar la casa” ante el uruguayo Roncadelli

El Challenger de Lima II ‘Los Inkas’ ya está en marcha en el Club de Golf Los Inkas, en Santiago de Surco, y este martes será el turno de Ignacio Buse, quien buscará comenzar con el pie derecho su participación en el torneo. El peruano, actual número 110 del ranking mundial y cuarto cabeza de serie, debutará ante el uruguayo Franco Roncadelli (370°) por la ronda de 32.

EL REGRESO DEL “COLORADO” A CASA

Después de dos semanas fuera de competencia, tras no clasificar al cuadro principal del ATP 250 de Estocolmo, el joven tenista nacional vuelve a la acción con el objetivo de avanzar firme en el torneo limeño. Buse llega con ritmo competitivo y con la presión de ser el mejor peruano posicionado en el ranking ATP, motivo por el que las expectativas sobre su desempeño son altas.

El duelo frente a Roncadelli será el primer enfrentamiento entre ambos, y representa una oportunidad para que el “Colorado” confirme su buen nivel tras una destacada gira por Europa en la categoría Challenger.

EL TENIS PERUANO "PRESENTE"

Además de Buse, otros tres peruanos buscarán dejar huella en esta edición del torneo. Juan Pablo Varillas (320°) recibió una ‘wild card’ y se medirá ante el checo Zdeněk Kolář, mientras que Gonzalo Bueno (217°) enfrentará al ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (236°). El joven Alessandro Rubini (categoría 2009) también debutará en su primer torneo ATP ante el argentino Román Andrés Burruchaga, quinto sembrado del cuadro.

El Challenger de Lima II repartirá 75 puntos ATP al campeón y servirá como una nueva vitrina para el tenis peruano, que no ha logrado levantar este título desde su creación en el año 2000. Con la localía a su favor y un juego sólido, Ignacio Buse buscará romper la mala racha y hacer respetar la casa ante su público.