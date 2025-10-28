Jairo Concha recuerda a Bruno Marioni en la obtención del tricampeonato: “Ya lo mandamos a su casa”

Las celebraciones de Universitario por la obtención de su segundo tricampeonato en su historia continúan teniendo protagonistas. Esta vez, el volante crema, Jairo Concha decidió recordar al exdirector deportivo de Alianza Lima, Bruno Marioni.

¿QUÉ DIJO EL JUGADOR MERENGUE?

Durante una transmisión en vivo junto a César Inga, el jugador merengue le agradeció a Marioni por no haberlo retenido en el equipo íntimo para firmar por el equipo de sus amores a inicios del 2024.

“Gracias a Marioni estoy acá. Marioni ya lo mandamos a su casa, el año pasado nomás”, comentó Jairo Concha respondiéndole al exintegrante del plantel blanquiazul, quien dijo que el futbolista no era indispensable en la institución.

El mediocampista peruano fue importante en la obtención del tricampeonato nacional de Universitario, fue participe de más de cinco asistencias y anotó más de siete goles. Se espera que pueda mantenerse en la institución merengue para el próximo año. ¿Se le debería renovar el contrato?