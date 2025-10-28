¿Se va? Jorge Fossati al ser consultado sobre su continuidad en la ‘U’: “Estaría bien darnos un tiempo”

Tras conseguir al ansiado tricampeonato peruano, el entrenador de Universitario, Jorge Fossati, fue consultado sobre su continuidad en el equipo merengue, y dejó en duda su permanencia en tienda crema para la siguiente temporada.

A su llegada a Lima, el popular ‘Nono’ manifestó que tendrán que sentarse en la mesa con la administración del plantel con el propósito de llegar a un acuerdo, sin embargo, no descartó que pueda dar un paso al costado del cargo.

“Esta es una administración nueva. Con viejos nombres, tal vez, pero es una administración nueva. Así que yo creo que estaría bien, de nuestra parte, darnos un tiempo las dos partes y que cada uno vea lo que tiene que hacer de acá en el futuro”, comentó.

¿QUIÉN SERÍA EL REEMPLAZO DE JORGE FOSSATI?

Aunque es un secreto a voces, el periodista deportivo Julio Peña reveló que, de concretarse la salida de Jorge Fossati de Universitario, la directiva del combinado crema tendría negociaciones avanzadas con el exentrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca.