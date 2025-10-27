Jean Ferrari felicita a la "U" por el tricampeonato: "Ahora el reto es más grande"

El exadministrador de Universitario de Deportes, Jean Ferrari, se pronunció luego que el cuadro merengue se consagrara como tricampeón nacional de la Liga 1, tras vencer en la víspera a su similar de ADT de Tarma, por la fecha 16 del Torneo Clausura.

A través de su cuenta en la plataforma X, el hoy director general de Fútbol de la FPF extendió sus felicitaciones al plantel dirigido por el profesor Jorge Fossati y a todos los que aportaron a la obtención del tricampeonato.

"Ha sido un año complejo, con toma de decisiones difíciles pero, con la convicción q siempre se puede ser mejor. Hoy veo a la U de lejos y me llena d orgullo, felicitaciones a todos por este gran logro. Ahora el reto es más grande porque es por nuestro amado Perú, vamos por la gloria", se lee en el tuit.

PRÓXIMO PARTIDO

Cabe precisar que, pese a que ya son campeones, Universitario aún tiene partidos pendientes por el Clausura y este viernes enfrentará a su similar de Deportivo Garcilaso en el estadio Monumental.