José Jerí hace videollamada con jugadores de Universitario tras la obtención del tricampeonato

El último 26 de octubre, Universitario se consagró como el ganador del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 tras vencer 2-1 a ADT en condición de visita. Este triunfo consagró al combinado crema como el campeón de la temporada, consiguiendo el ansiado tricampeonato.

Los jugadores merengues no fueron los únicos que celebraron este nuevo título del club, sino que también, el presidente del país, José Jerí, quien es un confeso hincha del equipo. El mandatario hizo una videollamada a los jugadores, a quienes felicitó por el logro.

LE HICIERON UN BAILE PECULIAR

Al escuchar las palabras del jefe de Estado, Hugo Ancajima decidió bailar frente al celular donde se realizaba la comunicación con la pista que suele utilizar el imitador del mandatario, quien se ha ganado el cariño de los peruanos.

Cabe mencionar que, Universitario será premiado como el campeón del 2025 el próximo viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental, recinto donde recibirá a Deportivo Garcilaso. El equipo merengue buscará terminar el certamen de manera invicta.