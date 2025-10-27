Edison Flores tras conseguir el tricampeonato con la 'U': “Nos llevamos el título con justa razón”

A mediados del 2023, Edison Flores regresó a Universitario, con el propósito de ayudar al combinado crema a conseguir el título de aquella temporada. Su retornó al equipo fue importante y ahora disfruta de ser tricampeón nacional con el club de sus amores tras la victoria del plantel 2-1 a ADT en condición de visita.

Luego del pitazo final, el popular ‘Orejas’ declaró para las cámaras de la Liga 1 Max y resaltó el trabajo de sus compañeros en cada partido que jugaron. Además, enfatizó que en este campeonato han sido a los mejores en el país, por lo que, nadie puede cuestionar el trabajo de sus compañeros.

"Desde que vine lo hemos ganado todo la verdad. Fue una gran decisión poder venir y ahora hemos obtenido un tricampeonato histórico para nosotros, ahora nadie puede decir que no somos los mejores de este campeonato. Nos llevamos (el título) con justa razón", comentó.

CELEBRARÁN JUNTO A SU HINCHADA

Aunque consiguieron el título de la Liga 1 2025 en Tarma, las celebraciones se realizarán el próximo viernes 7 de noviembre ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Monumental, se estima que más de 50 mil hinchas se harán presente en el Coloso de Ate para festejar con Universitario.