Rodrigo Ureña tras el tricampeonato: “En tres años nadie nos pudo ganar y que sigan llorando”

Universitario de Deportes volvió a tocar la gloria al consagrarse tricampeón del fútbol peruano, tras vencer 2-1 a ADT en Tarma y conquistar la Liga1 Te Apuesto 2025. Entre los protagonistas de la celebración estuvo Rodrigo Ureña, quien no pudo contener la emoción y ofreció sentidas palabras tras coronarse por tercera vez consecutiva con la camiseta crema.

“Quiero dedicárselo a mi viejo que se fue hace un par de meses, a mi familia, a mi madre, a mi hermano, a Dios. De lejos ha sido el año más duro de mi vida, de mi carrera”, dijo entre lágrimas el volante chileno a L1MAX, recordando los momentos difíciles que atravesó fuera de las canchas. Ureña reapareció en la recta final del torneo luego de cumplir una sanción de seis fechas y fue clave en el cierre de la temporada.

El mediocampista, que llegó a la ‘U’ en 2023 y ha sido campeón en cada una de sus temporadas, también aprovechó el momento para responder a los cuestionamientos sobre el rendimiento del equipo. “Hemos trabajado mucho. En tres años nadie nos pudo ganar, así de simple. Hemos sido los mejores durante estos últimos tres años, y que sigan llorando, que sigan inventando excusas. Aquí, a nivel internacional, hemos competido en todos lados”, expresó con firmeza.

¿CUÁL SERÁ SU FUTURO?

Respecto a su futuro, Ureña señaló que aún no ha decidido si continuará en Universitario, pese a tener contrato vigente hasta 2026. “No lo sé aún, tendré que evaluar mis cosas y sentarme a conversar. Ha sido una etapa muy dura”, declaró el mediocampista, quien fue titular en la histórica victoria ante ADT que selló el tricampeonato crema y la estrella número 29 del club más laureado del Perú.