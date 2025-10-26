¡El más campeón del Perú! Universitario se coronó tricampeón nacional tras vencer 2-1 a ADT

Con goles de Matías Di Benedetto y Álex Valera, los cremas se consagraron campeones nacionales por tercera vez consecutiva, consolidando su dominio absoluto en la Liga1.

Universitario de Deportes volvió a escribir una página dorada en su historia al coronarse tricampeón nacional tras vencer 2-1 al ADT en el Estadio Unión Tarma. Con este resultado, el equipo dirigido por Jorge Fossati aseguró su título en el Torneo Clausura y sumó su estrella número 29 en el fútbol peruano, confirmando su condición de club más ganador del país.

El encuentro comenzó con alta intensidad. Los cremas salieron decididos a imponer condiciones y buscar el gol desde los primeros minutos. Aunque Álex Valera había abierto el marcador a los 22’, el tanto fue anulado tras la revisión del VAR por una mano previa. Sin embargo, el elenco merengue mantuvo la presión, decidido a no dejar escapar el objetivo.

Cuando todo parecía irse cuesta arriba, un autogol de Anderson Santamaría adelantó al ADT antes del descanso. Pese al golpe anímico, Universitario no bajó los brazos y en la segunda mitad encontró su premio: primero con el tanto de Matías Di Benedetto, que empató el marcador, y luego con el gol decisivo de Álex Valera, quien selló la remontada y desató la euforia crema en Tarma.

FIESTA CREMA

El pitazo final desató la fiesta universitaria en todo el país. Con este nuevo campeonato, Universitario reafirma su grandeza y se convierte en tricampeón del fútbol peruano, consolidando una era exitosa bajo la dirección técnica de Jorge Fossati. El hincha crema celebra una vez más la gloria de su equipo, que sigue haciendo historia.