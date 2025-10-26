Universitario vs. ADT: 'Cremas' podrían consagrarse hoy tricampeones de la Liga 1

Universitario de Deportes tiene esta tarde una cita con la historia porque de vencer al ADT, en el Estadio Unión Tarma, se consagrará ganador del Torneo Clausura y se coronará tricampeón nacional, a falta de dos fechas para la culminación del segundo certamen del año.

El triunfo obtenido (1-0) el último sábado por Cusco FC ante Atlético Grau obliga a los cremas a ganar al ADT en la ciudad de Tarma para mantener la distancia de 7 puntos y conseguir el tan ansiado título de la Liga 1.

Desafío en altura

La escuadra que dirige el técnico Jorge Fossati vive un momento sublime y acumula 20 encuentros invictos. No obstante, el reto de los cremas también pasa por quebrar la estadística de no haber podido sumar en Tarma, situado a 3.053 metros sobre nivel del mar, ya que las tres veces que jugó allí ante el ADT en su calidad de visita sumó dos derrotas y un empate.

Reto de ADT

Por su parte, la Asociación Deportiva Tarma (ADT) buscará aguarle la fiesta a los vigentes campeones nacionales y tiene condiciones para hacerlo debido a que es uno de los equipos más sólidos del Clausura cuando juega de local. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo ostenta un rendimiento para resaltar: cinco triunfos y un empate 2-2 frente a Melgar.

Ausencias y dónde ver el partido

Para enfrentar a la U, los tarmeños no podrán contar con Gustavo Dulanto y Víctor Cedrón. A ello se suma el alejamiento temporal del DT Horacio Melgarejo por expulsión. El partido será transmitido en directo por la señal de L1 Max, que se emite por las plataformas de Directv, Best Cable, Claro TV, WinTV y Zapping TV, y el streaming L1 Play a las 3:30 p.m.