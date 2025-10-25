[Entrevista] Camila Monge previo a los Juegos Bolivarianos 2025: “Tenemos que trabajar un poco más en el bloque”

Por: Manuel Silva Córdova

Con tan solo 16 años fue una de las jugadoras revelación de la Liga Peruana de Vóley 2024-25, por lo que, espera tener una mejor temporada este año. La voleibolista de Regatas Lima, Camila Monge, brindó una entrevista a Panamericana.pe donde contó los objetivos que tiene con el club, así como las metas personales que le gustaría alcanzar. Además, previo al inicio de los Juegos Bolivarianos 2025, la joven deportista brindó algunos detalles de la preparación que viene realizando la Selección Peruana de Vóley para este certamen que iniciará en noviembre-

A pocos días del inicio de la Liga. ¿Qué expectativas tiene Regatas?

Queremos lograr una estabilidad en el equipo a largo plazo y dar lo mejor de nosotras en cada partido.

Personalmente. ¿Cuáles son tus objetivos como jugadora del club?

Estar lista en el momento que me necesiten los profesores y dar lo mejor de mí en cada partido para cualquier posición a la que me llamen.

Retrocediendo en el tiempo. ¿Consideras que Regatas debió consagrarse campeón de la temporada pasada?

Considero que si y que no. En primer lugar, que sí, porque trabajamos duro en toda la temporada, pero creo que también influye los días previos a la final. Si bien el equipo tenía la actitud, sin embargo, tuvimos algunas falencias. Creo que por esos factores no pudimos considerarnos campeonas.

¿Crees que Facundo Morando debió llevarse el premio a mejor entrenador por encima de Horacio Bastit?

He visto que Facundo (Morando) es un buen entrenador, pero estuvo en la etapa final del campeonato. Creo que sí, hubiese estado (Facundo Morando) durante toda la temporada era más justo. El profe Horacio debió ganárselo. No creo que haya entrenador malo en la Liga (Peruana de Vóley). El profe Horacio debió ganarlo por haber estado toda la temporada en el equipo, sin embargo, es bien merecido lo otorgado al profe Facundo.

¿Cómo calificarías del 1 al 10 tu debut en el último tramo de la Liga 2024/25?

Me pondría un seis. No creo que lo haya hecho mal, pero tengo mis falencias. Considero que pude recibir mejor los balones, bloqueado mejor, tuve mis cosas que afectaron mi rendimiento.

MOMENTOS EN LA SELECCIÓN PERUANA

Como toda deportista, Camila Monge ha tenido la oportunidad de representar a la Selección Peruana de Vóley en diversas competiciones mundiales, siendo una de las jugadoras más destacadas del plantel. Del mismo modo, la joven atacante espera con ansias la llegada de los Juegos Bolivarianos 2025, torneo que se disputará en menos de un mes en el país y representará a la categoría sub 19.

Ahora hablando de la Selección. ¿Qué sensación te dejó la participación del equipo en el Mundial sub-19?

La participación no fue ni mala ni buena. Tuvimos una parte mala por perder los partidos, que es parte del deporte. Nos tocó jugar contra las cuatro mejores del mundo (…) Nosotros tuvimos complicaciones a nivel psicológico, nos faltó actitud y confianza en algunos partidos. Creo que el mundial fue un punto para decir que debemos seguir trabajando (…) Perdimos luchando en cada partido.

Foto: Diana Tarazona

¿Cuáles consideras que son los puntos débiles de la Selección Peruana?

No somos un desastre en la cancha, pero creo que podemos trabajar un poco más en el bloque.

¿Cómo tomas las palabras de algunas voleibolistas nacionales que te califican como una jugadora con una gran proyección en el deporte?

Primero lo agradezco porque se ve mi esfuerzo. Esas palabras me sirven de motivación para continuar esforzándome más día a día.

¿Qué expectativas tiene la selección para los Juegos Bolivarianos?

El objetivo es dar lo mejor de nosotras en cada partido.

La última Camila. ¿Cuánto influye en ti el apoyo de tu hermana en cada partido?

Más que solo de mi hermana, de toda mi familia. Mis papas y abuelos están conmigo. Es muy bonito verlos antes de cada partido. Mi hermana es la persona a la que le cuento todo (…) Ella (hermana) después de un partido me brinda su apoyo (…) Con mi hermana tengo más cercanía.

¿Qué le dices a tu familia?

Gracias por el apoyo que me brindan y la confianza que me dan. Son lo mejor que puedo tener y los quiero mucho.

CAMILA MONGE RESPONDE A LAS REDES SOCIALES DE PANAMERICANA TV

La joven atacante de Regatas Lima también respondió a las redes sociales de Panamericana Tv, contestando un divertido pinpong. De igual manera, formó su equipo ideal de vóley y finalmente, envió un mensaje a los jóvenes que anhelan con ganarse un espacio en este deporte.

Pingpong con Camila Monge

EQUIPO IDEAL DE CAMILA MONGE