Piero Quispe le ganó el duelo a Andrew Redmayne: Sydney FC venció 2-0 a Central Coast Mariners

El mediocampista peruano fue titular los 90 minutos y participó en la jugada que aseguró la victoria 2-0 por la A-League 2025.

El Sydney FC consiguió su primera alegría de la temporada en la A-League 2025-26 al imponerse 2-0 sobre el Central Coast Mariners, en un partido que tuvo a Piero Quispe como una de las figuras. El volante peruano fue titular durante todo el encuentro y mostró gran participación en el mediocampo, aportando claridad y visión de juego en la victoria obtenida como local.

Quispe, cedido por el Pumas UNAM de México, asumió nuevamente el rol de mediapunta y cumplió una destacada actuación. En el equipo rival estuvo el portero Andrew Redmayne, recordado por su actuación en el repechaje del Mundial Qatar 2022 ante la Selección Peruana. Esta vez, el arquero australiano no pudo evitar la caída de su arco frente al cuadro celeste.

El primer gol del encuentro fue obra del español Víctor Campuzano, pero el sello final llegó gracias a una brillante jugada iniciada por Piero Quispe. El peruano recuperó el balón en campo propio y lanzó un pase largo a Joe Lolley, quien asistió a Patrick Wood para concretar el 2-0 definitivo, sellando el festejo del Sydney FC ante su público.

SUS TRES PRIMEROS PUNTOS

Con este resultado, el Sydney FC suma sus primeros tres puntos en el campeonato y empieza a escalar posiciones. Para Piero Quispe, de 24 años, este buen inicio reafirma su decisión de asumir el reto en el fútbol australiano, donde espera consolidarse y seguir creciendo en su carrera internacional.