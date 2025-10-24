Yotún tras derrota ante la "U": "Nos enfrentamos a un rival que está con suerte de campeón"

El mediocampista de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, se pronunció tras la última derrota del cuadro rimense por 1-0 ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Al respecto, el volante rimense lamentó el resultado adverso ante los "cremas" y aseguró que en todo momento dominaron el partido, sin embargo, alegó que los merengues lograron llevarse la victoria gracias al factor suerte.

"Dominamos todo el partido, pero nos enfrentamos a un rival que está con esa suerte de campeón. Se encontró un gol ahí, pero en líneas generales, buscamos por todo lado, hicimos un gran partido, y hay que seguir trabajando", señaló "Yoshi" en diálogo con L1 Max.

Consciente de que las chances de pelear el título sobre prácticamente nulas, Yotún señaló que apuntan a ganar las fechas restantes para asegurar el segundo lugar del acumulado: "El equipo se está reencontrando y esperemos, lo que resta, poder ganarlo", sostuvo.