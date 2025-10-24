Gustavo Zevallos tras derrota ante la "U": "Hay que corregir cosas pensando en el próximo año"

El director deportivo de Sporting Cristal, Gustavo Zevallos, se pronunció tras la dura derrota del cuadro rimense por 1-0 en la víspera ante Universitario de Deportes en el Estadio Nacional, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura.

En declaraciones para L1 Max, el directivo bajopontino lamentó el marcador adverso ante el puntero del Clausura y expresó su resignación a la lucha por el título, alegando que se tienen que corregir varias cosas en la interna con miras a la próxima temporada.

"Es una deuda que tenemos con la hinchada (el título). Hay que corregir cosas, y eso solo se dará pensando en el próximo año; se corregirán internamente", manifestó Zevallos tras culminar el partido ante los merengues.

SOBRE VELAZCO

Por otra parte, Zevallos evitó dar opiniones sobre las polémicas declaraciones del administrador "crema", Franco Velazco, quien criticó duramente la infraestructura del estadio Alberto Gallardo.

"De parte mía no merece ningún comentario. Lo único que puedo decir es que acá pensamos en el fútbol, somos muy respetuosos en todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera", sostuvo.