¡Quieren el tetracampeonato! Álvaro Barco sobre renovación del plantel: “El 80% de jugadores se quedan”

Tras la victoria 1-0 de Universitario en el Estadio Nacional ante Sporting Cristal, duelo pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, acerca más al ansiado tricampeonato del combinado crema.

Ante este nuevo triunfo, el director deportivo del club, Álvaro Barco, reveló que más del 50% de la plantilla de este año, permanecerá en tienda merengue, esto con el propósito de seguir logrando títulos en el torneo local y hacer una buena campaña a nivel internacional.

“El 80 por ciento del equipo está renovado, es una tranquilidad absoluta para nosotros. La mayoría se lo ha ganado, pensando en que tenemos una Copa Libertadores, en donde queremos llegar lo más lejos posible”, declaró.

EL FIN DE SEMANA PODRÍA LLEGAR EL TRICAMPEONATO

Con la ventaja de 10 puntos que sacó Universitario a Cusco FC, el equipo dirigido por Jorge Fossati podría conseguir el tricampeonato nacional este fin de semana, si el combinado de Miguel Rondelli cae ante Atlético Grau. En caso no se dé ese resultado, los merengues con un triunfo ante ADT en Tarma gritarían campeones. ¿Se podrá lograr?