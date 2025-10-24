Aldo Corzo tras victoria ante Cristal: "Aún no hemos ganado nada, falta un paso más"

El futbolista y capitán de Universitario de Deportes, Aldo Corzo, se pronunció tras el triunfo del cuadro merengue por 1-0 en la víspera ante su similar de Sporting Cristal, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el defensor de 36 años expresó su felicidad por el triunfo ante los cerveceros, sin embargo, hizo un llamado a la calma, pues aún les queda "un paso más" para concretar el título nacional.

"Muy felices por el triunfo, con la euforia en el camarín, pero ya estamos trabajando. Aún no hemos ganado nada, estamos cerca, pero falta un paso más. En 2 días y medio jugamos, ya pensamos en el domingo, sabemos que nos jugamos muchas cosas", dijo.

A UN PARTIDO DE GRITAR "CAMPEÓN"

Cabe precisar que los dirigidos por Jorge Fossati podrían coronarse tricampeones del fútbol peruano este domingo 26 de octubre cuando visiten a ADT de Tarma por la fecha 16 del Clausura. Los cremas dependen de si mismo y una victoria ante su rival de turno les permitirá dar la vuelta olímpica a 3 fechas de culminar la Liga 1.