Gorosito tras renovar con Alianza: "Me siento en deuda porque nos han brindado todo para salir campeón"

El director técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, se pronunció luego que el cuadro blanquiazul anunciara oficialmente en conferencia de prensa su renovación de contrato por toda la temporada 2026.

Durante su intervención, el estratega argentino agradeció a la directiva aliancista por la confianza a su trabajo e hizo una autocrítica por el hecho de no haber podido conseguir el título nacional en la presente temporada.

"Cuando se gana es fácil tener el apoyo pero en estos momentos se ve la seriedad institucional. Uno está en evaluación permanente porque es fútbol y uno tiene claro que las cosas son así. Me siento en deuda porque nos han brindado todo para ser campeón", dijo.

¿DESEA CONTAR CON GUERRERO Y BARCOS PARA EL 2026?

Consultado sobre si respalda una posible renovación de contrato para Hernán Barcos y Paolo Guerrero, Gorosito respondió lo siguiente: "Estamos trabajando con el club, nosotros le manifestamos a Franco nuestra idea, somos respetuosos de la situación de ellos porque son ídolos nacionales y somos muy respetuosos de la carrera de los jugadores y tanto Franco como Franquito y Fernando tiene que evaluar qué es lo mejor para la institución", sostuvo.