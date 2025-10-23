Franco Navarro tras renovación de Gorosito: "Es merecido, confiamos en su capacidad"

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, brindo una conferencia de prensa en donde realizó un balance de la presente temporada y anunció oficialmente la renovación de contrato con el profesor Néstor Gorosito, por todo el 2026.

En sus declaraciones a la prensa, el directivo blanquiazul respaldó la renovación de "Pipo" y destacó el trabajo que ha realizado tanto en el torneo local como en Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

"Es merecido. La institución, el área deportiva y todos los que tenemos la responsabilidad sentimos la alegría y la tranquilidad de anunciar la renovación de ‘Pipo’ Gorosito. Confiamos en su capacidad y autocrítica para corregir lo que haga falta y encontrar el camino en 2026 para estar en los primeros lugares del torneo local y, por qué no, en el primero. Aún no termina este año, pero debemos pelear hasta el final", dijo.

NUEVOS VALORES

Asimismo, Franco Navarro destacó la aparición de nuevos talentos en el primer equipo: "Ha sido un año donde hemos visto a varios chicos jóvenes aparecer en el plantel profesional, y la competencia de dos jugadores con gran jerarquía como Paolo y Hernán, donde no importa la edad, sino el compromiso, la disciplina y el amor por este deporte y por la institución", sostuvo.