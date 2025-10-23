Sporting Cristal vs. Universitario: conoce las alineaciones para el duelo en el Estadio Nacional

Desde las 8:00 p.m. en el Estadio Nacional, Sporting Cristal recibirá a Universitario, duelo pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Un compromiso que solo contará con hinchada celeste en el Coloso de José Díaz.

Ambos equipos buscarán quedarse con la victoria, sin embargo, tanto como Paulo Autuori y Jorge Fossati, deberán ser minuciosos para enviar a sus hombres al gramado. De imponerse los cremas, estaría más cerca del ansiado tricampeonato. Por su parte, los celeste de sumar tres unidades, acortarán distancia con los merengues.

POSIBLES ALINEACIONES PARA EL COMPACTO

Universitario: Sebastián Britos, Williams Riveros, Aldo Corzo, Matías Di Benedetto, Hugo Ancajima, Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga, Jairo Vélez y Álex Valera, sería los elegidos por Fossati.

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu, tendrían la confianza de Autuori.

Cabe mencionar que, Universitario es el único líder del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 con 33 puntos, sacándole de ventaja 7 unidades a Cusco FC y 11 a Sporting Cristal. ¿Los ‘cerveceros’ podrán vencer a los cremas?