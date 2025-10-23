Piero Quispe recibe visita de hinchas peruanos en Sydney

El mediocampista compartió un cálido momento con compatriotas que llegaron hasta el entrenamiento del club australiano para alentarlo y tomarse fotos con él.

El talento peruano Piero Quispe sigue ganándose el cariño de los aficionados, incluso lejos de casa. En la previa de su primer partido como local con el Sydney FC, el mediocampista recibió la visita de un grupo de hinchas peruanos residentes en Australia, quienes se acercaron al entrenamiento del club para saludarlo y mostrarle su apoyo.

El equipo celeste compartió en sus redes sociales imágenes y videos del encuentro, donde se aprecia a Quispe firmando camisetas de la Selección Peruana y posando para fotografías con los fanáticos. Entre ellos, incluso, destacó una hincha que lucía orgullosamente la camiseta de Universitario de Deportes, club donde el volante se formó y brilló antes de emigrar.

“Algunos peruanos locales acudieron al entrenamiento para conocer a Piero Quispe antes de su primer partido en casa el sábado por la noche en el Leichhardt Oval”, publicó el Sydney FC en su cuenta oficial, destacando la buena conexión del jugador con la comunidad peruana en el país oceánico.

PARTIDO CLAVE

El conjunto dirigido por Ufuk Talay enfrentará este sábado 25 de octubre al Central Coast Mariners por la segunda jornada de la A-League Men. El encuentro se disputará a las 3:35 a.m. y marcará la primera presentación de Quispe como local. En el rival figura el arquero Andrew Redmayne, recordado por su participación en el repechaje mundialista ante la selección peruana en 2022.