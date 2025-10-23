Flamengo venció 1-0 a Racing y toma ventaja en la semifinal de la Copa Libertadores

Un gol agónico del colombiano Jorge Carrascal le dio el triunfo al ‘Mengão’ en el Maracaná. Racing resistió con un brillante Facundo Cambeses, pero no pudo evitar la derrota.

El Flamengo dio un paso importante hacia la final de la Copa Libertadores tras vencer por 1-0 a Racing Club en el partido de ida de las semifinales disputado este miércoles en el estadio Maracaná. El tanto decisivo fue obra del colombiano Jorge Carrascal, quien apareció en los minutos finales para romper la igualdad.

El conjunto brasileño dominó gran parte del encuentro, pero se topó con la gran actuación del arquero Facundo Cambeses, figura del conjunto argentino, que mantuvo su arco en cero hasta casi el final. Ambos equipos tuvieron celebraciones anuladas por el VAR en un duelo intenso y de alto nivel.

Cuando el empate parecía sentenciado, Carrascal aprovechó un rebote dentro del área tras una jugada de Bruno Henrique y, con un disparo desviado por el defensor Marcos Rojo, venció finalmente la resistencia de Cambeses en el minuto 88. La euforia se desató entre los más de 70 mil hinchas presentes en el Maracaná.

REVANCHA EN AVELLANEDA

Con este resultado, Flamengo llega con ventaja al partido de vuelta que se disputará el próximo miércoles en Avellaneda, donde a los dirigidos por Filipe Luis les bastará un empate para clasificar a una nueva final continental. En tanto, Racing deberá buscar una remontada histórica para seguir soñando con levantar la Copa Libertadores.