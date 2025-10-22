Liga Peruana de Vóley 2025/26: ¿Cuándo y dónde se podrán adquirir las entradas para la primera fecha?

A menos de cuatro días del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, los equipos que participarán en el certamen ya se presentaron ante su hinchada, por lo que, ya quedó todo listo para el inicio del torneo.

La pregunta ha surgido entre los amantes del deporte, ya que, hasta el momento no tienen información sobre la compra de las entradas para asistir al coliseo Miguel Grau del Callao, donde se llevarán a cabo los cotejos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE PODRÁN ADQUIRIR LOS PASES?

Durante una conferencia de prensa realizada por la Federación Peruana de Vóley (FPV) encabezada por su presidente Gino Vegas, se conoció que los pases saldrán a la venta el jueves 23 de octubre por medio de la plataforma Joinnus.

Aunque no quiso revelar el costo de las entradas, el titular de la FPV enfatizó que los precios no serán diferentes al de la temporada pasada. “Son los mismos que se manejaron en la última Liga, si más adelante hubiera un incremento, lo haremos saber oportunamente”.