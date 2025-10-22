Álvaro Barco tras victoria ante Ayacucho FC: "La reacción del equipo con 10 hombres es otra página histórica"

El director deportivo de Universitario de Deportes, Álvaro Barco, expresó su satisfacción tras la victoria de su equipo por 2-1 ante Ayacucho FC, en un encuentro correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura.

En declaraciones a los medios de comunicación, Barco subrayó la importancia de la victoria obtenida el último lunes y elogió la capacidad de reacción del equipo para ganar el partido a pesar de la desventaja numérica tras la expulsión de Andy Polo en el minuto 79.

"Son partidos típicos en la situación que vive cada club. Sabíamos que Ayacucho está luchando por evitar el descenso. Fue un partido típico de fin de año y así serán todos los partidos en adelante. Cada partido es una final, pero estamos bien y la reacción que tuvo el equipo con diez hombres es otra página más gloriosa e histórica de la 'U', que está acostumbrada a estas finales", afirmó.

YA PIENSAN EN CRISTAL

Barco también se refirió al próximo desafío del equipo: el partido contra Sporting Cristal. Aseguró que el plantel está completamente enfocado en obtener un resultado favorable en el encuentro de mañana. "Estamos todos ilusionados y motivados para esta semana que es sumamente importante. Vamos con todo para el partido de mañana", sostuvo el director deportivo.