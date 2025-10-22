¿Se va del "Timao"?: André Carrillo habla sobre presunta oferta de Inter

El delantero peruano, André Carrillo, se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con el club Inter de Porto Alegre con miras a la próxima temporada, como un pedido expreso de su anterior entrenador, Ramón Díaz.

En declaraciones para Globo Esporte, el popular "Culebra" descartó haber entablado conversaciones con Inter, asimismo, precisó que se encuentra cómodo en el "Timao", club con el cual mantiene contrato vigente por todo el 2026.

"Tengo contrato y, sinceramente, estoy muy contento aquí. No he recibido ninguna oferta (del Inter), y los entrenadores Ramón y Emiliano no me han dicho nada. Hablo con ellos casi a diario. Tenemos muy buena relación. No ha habido ningún contacto al respecto. Estoy muy contento aquí", dijo.

SOBRE SU RECUPERACIÓN

Asimismo, Carrillo indicó que se encuentra totalmente recuperado de su lesión al tobillo y disponible para jugar con Corinthians tras dos meses y medio de recuperación.

"Estoy bien. El departamento médico hizo un buen trabajo. También hice mi parte para recuperarme más rápido, porque sabía que necesitaba jugar y el club me necesitaba. Todo salió bien y estamos listos para volver a jugar", sostuvo.