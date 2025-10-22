Real Madrid venció 1-0 a Juventus y continúa invicto en la Champions League

En uno de los partidos más entretenidos de la fecha 3 de la Champions League, Real Madrid recibió en el Estadio Santiago Bernabéu a Juventus y terminó derrotando por la mínima al combinado italiano. Con este resultado, el equipo español consiguió su tercer triunfo de manera consecutiva en el certamen.

MOMENTOS DESTACOS DEL PARTIDO

Aunque no se hicieron daño en los primeros 45 minutos, ambos equipos buscaron romper la paridad en el marcador, sin embargo, los jugadores de las dos escuadras no estuvieron finos, por lo que, se fueron al descanso sin goles.

El único tanto del compromiso llegó a los 57´, después de un disparo de Vinicius Jr. que terminó impactando en el palo, pero el rebote terminó encontrando al volante Jude Bellingham, quien apareció libre y le dio los tres puntos al equipo de Xabi Alonso.

Con esta victoria, Real Madrid sumó nueve unidades en la Champions League y es uno de los líderes del torneo. Del mismo modo, el combinado merengue quedó listo para una edición más del clásico de la Liga Española ante Barcelona. ¿Quién ganará el enfrentamiento?