Franco Navarro Mandayo sobre Advíncula: "Es un jugador que le puede interesar a cualquier equipo"

El gerente deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro Mandayo, se pronunció sobre los rumores acerca de un interés del cuadro blanquiazul en fichar al lateral peruano, Luis Advíncula, con miras a la próxima temporada.

Al respecto, el directivo aliancista destacó los dotes futbolísticos del popular "Lucho" y lo atractivo que sería su fichaje para cualquier club de la región. Pese a que no confirmó que estén tras sus pasos, tampoco descartó que puedan negociar su traspaso más adelante.

"Luis es un jugador que no solo a Alianza, entiendo que le puede interesar a cualquier equipo del fútbol peruano y sudamericano. Es un jugador que de más está hablar de su calidad, como persona es un profesional A1", dijo.

DESCARTA PAGAR DINERAL

No obstante, Navarro Mandayo descartó cualquier posibilidad de que el club desembolse una gran cantidad de dinero por "Usain Bolt", alegando que la directiva es muy respetuosa de la economía del equipo y buscan opciones acordes al presupuesto.

"Se estuvo especulando sumas estratósferas por el tema de Luis (Advíncula). Es totalmente falso, somos totalmente responsables desde lo económico. Hacemos un análisis deportivo y económico y las dos cosas tienen que hacer match para que una operación se pueda dar", sostuvo.