Bolivia sería el próximo rival de Perú en un amistoso internacional antes de fin de año

Según trascendió en las últimas horas, la Federación Peruana de Fútbol estaría gestionando un partido amistoso ante la selección altiplánica en diciembre.

La Selección Peruana podría cerrar el 2025 con un nuevo amistoso internacional. Según pudo conocer RPP, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) trabaja en la organización de un encuentro ante Bolivia, que serviría como preparación para el próximo proceso eliminatorio del 2030.

El duelo se disputaría en diciembre, en una fecha no FIFA, por lo que el técnico nacional solo podría contar con futbolistas del torneo local y aquellos del extranjero que se encuentren disponibles. Esta estrategia permitiría evaluar a nuevos jugadores y mantener el ritmo competitivo del plantel antes de la próxima ventana clasificatoria.

Aunque todavía no se ha definido la sede, la Federación Peruana de Fútbol tiene previsto que el amistoso se juegue en territorio nacional. Chincha aparece como una de las alternativas más firmes para albergar el compromiso, aunque también se barajan otros escenarios del interior del país.

CIERRE DE AÑO CON FÚTBOL

De concretarse, este amistoso contra la Selección de Bolivia marcaría el cierre del calendario futbolístico del año para la ‘Blanquirroja’ y ofrecería una nueva oportunidad para que el comando técnico observe talentos del campeonato peruano con miras al 2030.