Universitario es el primer club peruano clasificado a la Copa Libertadores 2026

El cuadro crema aseguró su pase matemático a la fase de grupos del torneo continental y se convirtió en el primer club peruano confirmado en la próxima edición de la Copa Libertadores.

Universitario de Deportes continúa agrandando su historia en el año de su centenario. El equipo dirigido por Jorge Fossati se convirtió oficialmente en el primer representante peruano clasificado a la Copa Libertadores 2026, luego de sellar su presencia matemática en la fase de grupos. La Conmebol confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje que encendió la emoción entre los hinchas: “¡Clasificado a la CONMEBOL Libertadores 2026! Bienvenido, Universitario”.

El triunfo agónico ante Ayacucho FC no solo significó tres puntos vitales en la lucha por el Torneo Clausura, sino también la consecución del gran objetivo de la temporada: volver a competir en el torneo más prestigioso del continente. Con este logro, Universitario alcanza su tercera participación consecutiva en la fase de grupos, reafirmando su presencia constante en el máximo nivel del fútbol sudamericano.

La campaña crema ha sido una de las más sólidas de los últimos años. Con un desempeño casi perfecto en el Apertura —que ganó con autoridad— y una racha positiva en el Clausura, el equipo mantiene viva la ilusión del tricampeonato nacional. Su equilibrio defensivo, la disciplina táctica impuesta por Fossati y el protagonismo ofensivo de figuras como José Rivera y Andy Polo han sido claves en el éxito.

IMPORTANTE INGRESO ECONÓMICO

Con 72 puntos en la tabla acumulada y una ventaja inalcanzable para sus perseguidores, Universitario no solo garantiza su pase internacional, sino también estabilidad económica y planificación anticipada para el 2026. La clasificación a la fase de grupos otorga cerca de 4 millones de dólares en premios, fondos que permitirán reforzar el plantel y apuntar alto en el próximo certamen continental. Todo gracias al gol decisivo de José Rivera, que desató la euforia en el Estadio Monumental.