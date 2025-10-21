"Por favor, he sido campeón del mundo": La respuesta de Paolo Guerrero a sus críticos

El delantero de Alianza Lima, Paolo Guerrero, se pronunció a su llegada a Lima tras la victoria del cuadro blanquiazul por 2-1 ante su similar de Sport Huancayo en calidad de visita, por el Torneo Clausura.

Al ser consultado sobre si piensa poner fin a su carrera futbolística a fin de año, el "Depredador" señaló que, de momento, su prioridad es cumplir los objetivos del club antes del final de temporada.

"Yo tengo contrato todo este año, estoy muy bien, tranquilo. Estoy pensando en terminar bien el año. Ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se plantearon desde el comienzo", dijo en declaraciones a la prensa.

RESPUESTA A SUS CRÍTICOS

Asimismo, Guerrero minimizó las críticas hacia su persona por mantenerse en la actividad profesional pese a tener 41 años: "Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente, cuando juegue al nivel, ahí que me hablen", sostuvo.