¿Se queda el 2026? Hernán Barcos sobre su futuro en Alianza: "Esta semana lo resolvemos"

El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos, se pronunció luego que el estratega Néstor Gorosito confirmó su renovación de contrato con los blanquiazules por toda la próxima temporada, decisión que fue respaldada por Franco Navarro y la directiva tras la buena campaña en torneos internacionales.

En declaraciones a la prensa, el "Pirata" expresó su felicidad por la ratificación de "Pipo" en el banquillo aliancista, alegando que la extensión de su contrato es el resultado de su trabajo a lo largo de la presente temporada.

"Se lo merece y si le renovaron es porque se lo ganó por resultados y por trabajo. Esperamos terminar de la mejor manera el año", señaló el "Pirata" a su llegada a Lima tras la victoria del equipo ante Sport Huancayo.

¿SE QUEDA EL 2026?

Consultado sobre la posibilidad de quedarse una temporada más en Alianza Lima, Barcos respondió lo siguiente: "Uno siempre tiene la ilusión de quedarse y esta semana lo resolvemos. Hasta que uno se sienta con ganas, vamos a seguir", sostuvo.