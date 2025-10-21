Barcelona goleó 6-1 a Olympiacos y recupera terreno en la Champions League

En medio de los cuestionamientos que ha estado recibiendo por sus actuaciones en la Liga Española, Barcelona le dio vuelta a la página por los momentos complicados que ha estado atravesando y goleó 6-1 este martes a Olympiacos en el Estadio Olímpico de Montjuic por la fecha 3 de la Champions League. Con este triunfo, los blaugranas recuperan posiciones en el certamen tras la caída ante el PSG.

MOMENTOS MÁS DESTACADOS DEL COMPROMISO

Al no poder finalizar una jugada magistral realizada por Lamine Yamal, el volante culé, Fermín López aprovechó el rebote dejado por la defensa rival al minuto 7 y con un zurdazo potente le dio la primera alegría a los hinchas blaugranas.

Dro Fernández a los 38' vio un espacio vacío, el cual sería cubierto por Fermín, quien tendría una noche excepcional y con un tiro con pierna izquierda batió al golero griego, Konstantinos Tzolakis, y colocó el 2-0.

Olympiacos lograría descontar en el marcador y al minuto 53 y desde el punto penal, el delantero marroquí Ayoub El Kaabi cambiaría su tiro por gol, dejando la puerta abierta para que haya un batacazo en el coloso de Montjuic.

A los 68 minutos, Lamine Yamal aprovechó un penal cobrado a favor de Barcelona y terminó cajeando el disparo por el 3-1. Los dirigidos por Hansi Flick estaban con el pie en el acelerador y al minuto 74, Marcus Rashorfd envió un derechazo potente para el 4-1.

Tras una jugada de ensueño de Roony Bardghji a los 75', Fermín López como un cazador en el área una vez aprovechó el rebote de los defensores rivales y con un zurdazo potente colocó el 5-1. La cereza del pastel la puso Rashford al minuto 79.

Con esta goleada, Barcelona queda listo para una nueva edición del clásico de la Liga Española contra el Real Madrid, duelo que se disputará este domingo 26 de octubre a las 10: 15 a.m. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu. ¿Quién ganará el compromiso?