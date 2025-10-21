Universitario venció 2-1 a Ayacucho FC y sueña con el tricampeonato

Con un tanto en el tiempo de descuento, José Rivera le dio a Universitario de Deportes una victoria clave sobre Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

Universitario de Deportes consiguió una victoria agónica por 2-1 ante Ayacucho FC en el Estadio Nacional, en un duelo cargado de emoción y dramatismo. Con goles de Martín Pérez Guedes y José ‘Tunche’ Rivera, los cremas lograron mantener el liderato del Torneo Clausura y dar un paso más hacia el tricampeonato de la Liga1 Te Apuesto.

El cuadro merengue, alentado por miles de hinchas, dominó las acciones desde el inicio y encontró la ventaja a los 16 minutos gracias a un zurdazo imparable de Martín Pérez Guedes, tras una gran habilitación de Jesús Castillo. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que siete minutos después, el colombiano Juan Lucumí igualó el marcador con una notable jugada individual que dejó sin reacción a la defensa crema.

En la segunda mitad, Universitario salió decidido a buscar el triunfo, aunque la expulsión del capitán Andy Polo complicó el panorama. Ayacucho FC resistía con orden y parecía llevarse un valioso empate, pero el conjunto dirigido por Fabián Bustos no bajó los brazos y encontró el premio en la última jugada del partido.

APARECIÓ “EL TUNCHE”

A los 90+3 minutos, José ‘Tunche’ Rivera apareció dentro del área para conectar de cabeza el 2-1 definitivo que desató la euforia en el Estadio Nacional. Con este resultado, Universitario suma 33 puntos y se mantiene firme en la cima del Clausura, acercándose cada vez más al ansiado tricampeonato.