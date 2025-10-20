Néstor Gorosito confirma su renovación de contrato con Alianza: "Lo hemos firmado"

El director técnico de Alianza Lima, Néstor Gorosito, se pronunció tras el triunfo del cuadro blanquiazul por 2-1 ante su similar de Sport Huancayo en calidad de visita, válido por la décimo quinta fecha del Torneo Clausura.

En conferencia de prensa, el estratega argentino valoró el resultado obtenido en el estadio IPD de Huancayo y señaló que, pese a la mala racha que tuvieron en las últimas dos semanas, aún se mantienen firmes en la lucha por el título nacional.

"Contento por el esfuerzo que hizo el plantel. Estos 10 meses y medio han sido de crecimiento, tuvimos 15 días no tan buenos que nos dejaron casi fuera del torneo local, aunque todavía matemáticamente seguimos expectantes", dijo.

SE QUEDA EN ALIANZA

Por otra parte, Gorosito confirmó que ya ha firmado su renovación de contrato por todo el 2026 y en los próximos días la directiva íntima hará el anuncio oficial: "Tenemos el respaldo de los Navarro, de Cabada, de los jugadores. A nosotros nos han dado el contrato, lo hemos firmado y lo tiene el club. Seguramente la próxima semana se anunciará todo", sostuvo.