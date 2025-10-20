Renzo Garcés tras victoria ante Huancayo: "Hoy el equipo demostró actitud y jerarquía"

El defensa central de Alianza Lima, Renzo Garcés, se pronunció tras tras la victoria del cuadro blanquiazul por 2-1, en su visita al Sport Huancayo, encuentro válido por la décimo quinta jornada del Torneo Clausura.

En conferencia prensa tras el partido ante el "Rojo Matador", el zaguero central expresó su felicidad por haber conseguido los tres puntos en su visita al estadio IPD de Huancayo y destacó la actitud y jerarquía del plantel para sacar adelante el encuentro en una plaza tan complicada por el tema de la altura.

"Huancayo es una de las plazas más complicadas por la cancha, el calor o la altura, son factores que chocan mucho, pero hoy el equipo demostró actitud y jerarquía de sacar esto adelante, estar en Alianza te obliga siempre a ganar en cualquier plaza", dijo.

PRÓXIMO PARTIDO

Cabe precisar que el próximo partido de los dirigidos por el profesor Néstor Gorosito será el próximo viernes 31 de octubre ante su similar de Melgar FBC, por la décimo séptima jornada del Clausura.