Javier Saviola en Teledeportes: “Paolo Guerrero es un referente mundial como delantero”

El exfutbolista argentino Javier Saviola brindó una entrevista exclusiva al programa Teledeportes, donde habló sobre distintos momentos de su carrera y expresó su admiración por el delantero peruano Paolo Guerrero, a quien calificó como “un referente mundial”. El exjugador del Barcelona y River Plate elogió la trayectoria del atacante nacional y su vigencia en el fútbol sudamericano.

“Le tuve mucha admiración a Paolo Guerrero. Es un delantero que siempre me gustó por su entrega, su técnica y su capacidad para marcar diferencias. Es un referente mundial en su posición”, señaló Saviola durante la conversación, destacando el impacto del goleador peruano en la escena internacional.

El “Conejo” también recordó su paso por el FC Barcelona, donde Lionel Messi llegó a ser su suplente en los primeros años del astro rosarino. “Tuve la suerte de compartir vestuario con jugadores increíbles. Messi sigue siendo el mejor del mundo”, afirmó. Además, reveló que, entre Gabriel Batistuta y Hernán Crespo, se queda con el “Bati” como el centrodelantero ideal.

ENCANTANDO CON PERÚ

Por otro lado, Saviola se mostró encantado con el Perú y su cultura. “Perú es un país sensacional. Me encanta su gente, su historia y su pasión por el fútbol. La gastronomía peruana es espectacular, aunque me quedo con la comida argentina”, comentó entre risas, cerrando la entrevista con elogios al público peruano y al legado de sus grandes futbolistas.