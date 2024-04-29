Colombia venció 1-0 a Francia y se quedó con el tercer lugar del Mundial Sub-20

La Selección Cafetera se impuso con gol de Óscar Perea y logró repetir su mejor actuación en la historia del torneo juvenil, igualando el tercer puesto conseguido en 2003.

La Selección de Colombia Sub-20 derrotó 1-0 a Francia y se quedó con el tercer puesto del Mundial de la categoría, disputado en Chile. El conjunto dirigido por César Torres alcanzó así su segunda medalla de bronce en la historia, luego de igualar la gesta conseguida en Emiratos Árabes Unidos 2003.

El único tanto del encuentro llegó a los dos minutos de iniciado el partido, cuando Óscar Perea, delantero del Strasbourg, aprovechó un pase filtrado de Royner Benítez y definió con precisión ante la salida del portero francés. Francia reclamó un penal por la caída de Elyaz Zidane, pero el árbitro Omar Abdulkadir Artan no concedió la falta.

En la segunda mitad, los franceses intentaron reaccionar y dominar el juego, mientras Colombia apostó por el contragolpe. Benítez tuvo en sus pies el segundo gol, pero su remate se fue por encima del arco, reflejando la falta de contundencia que había impedido a los cafeteros llegar a la final frente a Argentina.

HISTÓRICO LUGAR

A ocho minutos del final, el árbitro sancionó un penal a favor de Francia, pero tras revisar la jugada anuló su decisión y dejó continuar el juego. Con ello, Colombia mantuvo la ventaja y celebró un histórico tercer lugar, destacando el desempeño de Perea y Benítez como figuras del equipo juvenil.