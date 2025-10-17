Deportes

Hace una hora

Pablo Ceppelini tras victoria ante Sport Boys: "Tenemos que ganar todo lo que queda y ver para qué nos da"

"Teníamos que ganar, se logró y ahora tenemos que pensar en Huancayo que será un partido difícil", señaló el futbolista de Alianza Lima.



El mediocampista de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul por 3-1 ante su similar de Sport Boys el último jueves en Matute, por la décimo cuarta jornada del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el futbolista uruguayo resaltó la importancia del triunfo ante la "Misilera" y aseguró que el plantel ya se encuentra enfocado en su próximo encuentro frente a Sport Huancayo.

"Teníamos que ganar, se logró y ahora tenemos que pensar en Huancayo que será un partido difícil. Durante el campeonato se nos hizo cuesta arriba los partidos en altura, hay que prepararnos bien y hay que plantear de otra manera el partido", dijo.

A FASE DE GRUPOS

Asimismo, Ceppelini precisó que el club apunta a ganar todos sus encuentros restantes y meterse, por lo menos, en fase de grupos de la próxima Copa Libertadores: "Estamos yendo partido a partido, tenemos que ganar todo lo que queda y después ver para qué nos da. El objetivo es ir a fase de grupos de Copa Libertadores, hoy es un paso importante", sostuvo.


Temas Relacionados: Alianza LimaDeportesLiga 1 2025Sport Boys

También te puede interesar:

BANNER