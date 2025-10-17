Pablo Ceppelini tras victoria ante Sport Boys: "Tenemos que ganar todo lo que queda y ver para qué nos da"

El mediocampista de Alianza Lima, Pablo Ceppelini, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul por 3-1 ante su similar de Sport Boys el último jueves en Matute, por la décimo cuarta jornada del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el futbolista uruguayo resaltó la importancia del triunfo ante la "Misilera" y aseguró que el plantel ya se encuentra enfocado en su próximo encuentro frente a Sport Huancayo.

"Teníamos que ganar, se logró y ahora tenemos que pensar en Huancayo que será un partido difícil. Durante el campeonato se nos hizo cuesta arriba los partidos en altura, hay que prepararnos bien y hay que plantear de otra manera el partido", dijo.

A FASE DE GRUPOS

Asimismo, Ceppelini precisó que el club apunta a ganar todos sus encuentros restantes y meterse, por lo menos, en fase de grupos de la próxima Copa Libertadores: "Estamos yendo partido a partido, tenemos que ganar todo lo que queda y después ver para qué nos da. El objetivo es ir a fase de grupos de Copa Libertadores, hoy es un paso importante", sostuvo.