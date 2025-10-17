Alianza Lima defiende su planificación y pide profesionalismo en el inicio de la Liga Nacional de Vóley 2025

Durante la conferencia de prensa previa a la Noche Blanquiazul, el entrenador de Alianza Lima, Facundo Morando, explicó la posición del club respecto a su ausencia en la primera fecha de la Liga Nacional de Vóley Femenino, programada por la Federación Peruana de Voleibol (FPV). El técnico fue claro al señalar que la institución “tiene una planificación que se trabaja con mucha anticipación” y que modificar calendarios a último momento “habla un poco de que estamos haciendo las cosas sobre la marcha, y nosotros no trabajamos así”.

Morando detalló que el proyecto deportivo de Alianza Lima comenzó meses atrás, bajo la dirección de la gerenta Cenaida Uribe, y que la estructura del equipo para el 2025 ya estaba definida desde abril. “Cuando yo llegué, en el primer almuerzo con Cenaida Uribe, me comentó que ya tenía jugadoras contratadas para el año próximo”, relató el entrenador. Además, remarcó que el club “compite contra equipos europeos no solo en el campo de juego, sino también a la hora de contratar jugadoras”, lo que exige una gestión profesional y anticipada.

“Alianza no quiere perjudicar a nadie”

El técnico íntimo también subrayó que el equipo solicitó formalmente la reprogramación del encuentro y que su ausencia no busca generar conflicto. “Alianza no quiere perjudicar a nadie. El hecho de obligarlo a no participar en esta primera fecha perjudicaría quizás a los rivales directos”, sostuvo Morando. En ese sentido, insistió en que “lo que tenemos que priorizar es una cuestión de profesionalismo” y recordó que “hacer esto un mes antes que inicie la competencia no te da margen”.

Finalmente, el entrenador valoró los compromisos internacionales del club frente a Fluminense y River Plate, como parte del esfuerzo por elevar el nivel del vóley nacional. “Más allá del nivel deportivo, que venga un equipo como Fluminense y como River habla un poco de dónde intenta poner Alianza al vóley peruano. No solo le hace bien a Alianza Lima y Regatas, sino a todo el vóley peruano”, afirmó.