Jesús Castillo tras victoria ante Sport Boys: "No estamos pensando en ser Perú 2"

El mediocampista de Alianza Lima, Jesús Castillo, se pronunció tras la victoria del cuadro blanquiazul por 3-1 ante su similar de Sport Boys el último jueves en Matute, válido por la décimo cuarta fecha del Torneo Clausura.

En declaraciones a la prensa, el volante de contención destacó el triunfo obtenido en casa y aseguró que tanto él como sus compañeros continuarán luchando para pelear el título nacional.

"El equipo siempre sale a ganar, los otros equipos también proponer, pero hoy se dio un buen resultado. Vamos a seguir peleando para llegar a esa final que queremos", manifestó Castillo.

GRUPO UNIDO

Asimismo, Castillo aseguró que el plantel se ha mantenido fuerte en todo momento pese a los resultados adversos que obtuvieron en las últimas fechas antes de vencer a la "Misilera".

"El plantel está fuerte y comprometido. Tuvimos algunos resultados que no fueron favorables, pero el equipo está mentalizado en ganar estos partidos que quedan, en el fútbol todo puede pasar, no estamos pensando en ser Perú 2, estamos pensando en ser campeones del Clausura, jugar en jugar la final y pelearemos hasta el último", sostuvo.