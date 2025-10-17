Oliver Sonne se convierte en el futbolista peruano más caro del mundo

Aunque su presente en el Burnley no es el más prometedor, el futbolista Oliver Sonne sigue generando noticia fuera del campo. El lateral derecho de ascendencia danesa se convirtió en el jugador peruano más caro del mundo, según la última actualización del portal especializado Transfermarkt, que elevó su cotización a 4 millones de euros, marcando un nuevo récord para un integrante de la selección peruana.

VALOR MILLONARIO DE OLIVER SONNE

La reciente actualización de Transfermarkt, publicada el 16 de octubre, elevó significativamente el valor del “Vikingo peruano”, quien pasó de 2.7 millones a 4 millones de euros. Este incremento representa una recuperación importante luego de las fluctuaciones que sufrió su valor durante 2024, cuando había alcanzado un pico de 3 millones antes de caer.

A pesar de no ser titular en el Burnley FC, Sonne mantiene una alta proyección internacional gracias a su rendimiento físico, juventud y potencial para consolidarse como pieza clave en futuras temporadas. Su crecimiento en el mercado demuestra que el talento y la proyección pesan tanto como la regularidad en el campo.

LOS PERUANOS MÁS VALIOSOS DEL MOMENTO

De acuerdo con el listado global, Sonne lidera el top 10 de futbolistas peruanos más valiosos, superando a referentes consolidados dentro y fuera del país.

Oliver Sonne – 4 millones de euros

Marcos López – 2.50 millones

Piero Quispe – 2.50 millones

Renato Tapia – 2.00 millones

Erick Noriega – 2.00 millones

Wilder Cartagena – 1.80 millones

Luis Abram – 1.60 millones

Kenji Cabrera – 1.60 millones

Sergio Peña – 1.50 millones

Bryan Reyna – 1.50 millones

El aumento del valor de Sonne no solo refleja su proyección internacional, sino también la confianza de los analistas en su capacidad para consolidarse como uno de los nuevos rostros del fútbol peruano en Europa.