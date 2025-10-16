Fossati cuestiona programación de partidos: "El que queda en desventaja es Universitario"

El director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre la programación de partidos del conjunto crema por el torneo local y expresó su disconformidad por la seguidilla de compromisos que afrontarán.

En declaraciones a la prensa, el entrenador uruguayo indicó que, si bien entiende que existen factores que escapan de las manos de la FPF y la Liga 1, cuestionó que estas reprogramaciones afecten a sus dirigidos en cuanto a rendimiento por el desgaste físico.

"No nos gusta la programación, a pesar de que hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o a los clubes relacionados, pero le das vuelta y el que queda en desventaja es Universitario, como nos pasó en la sexta y séptima fecha", dijo.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA "U"?

Cabe precisar que Universitario de Deportes volverá a los campos de juego este lunes 20 de octubre a las 8:00 p.m., cuando enfrente en el Estadio Nacional a Ayacucho FC. El partido de ayer ante Sporting Cristal fue reprogramado por la protesta que había sido convocada para esa misma fecha.