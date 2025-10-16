Deportes

Fossati cuestiona programación de partidos: "El que queda en desventaja es Universitario"

El DT del cuadro crema expresó su disconformidad por la seguidilla de compromisos que afrontarán.



El director técnico de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, se pronunció sobre la programación de partidos del conjunto crema por el torneo local y expresó su disconformidad por la seguidilla de compromisos que afrontarán.

En declaraciones a la prensa, el entrenador uruguayo indicó que, si bien entiende que existen factores que escapan de las manos de la FPF y la Liga 1, cuestionó que estas reprogramaciones afecten a sus dirigidos en cuanto a rendimiento por el desgaste físico.

"No nos gusta la programación, a pesar de que hay razones que exceden a la propia Federación, la Liga o a los clubes relacionados, pero le das vuelta y el que queda en desventaja es Universitario, como nos pasó en la sexta y séptima fecha", dijo.

¿CUÁNDO VUELVE A JUGAR LA "U"?

Cabe precisar que Universitario de Deportes volverá a los campos de juego este lunes 20 de octubre a las 8:00 p.m., cuando enfrente en el Estadio Nacional a Ayacucho FC. El partido de ayer ante Sporting Cristal fue reprogramado por la protesta que había sido convocada para esa misma fecha.


