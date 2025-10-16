Deportes

Hace una hora

Velazco cuestiona reprogramación de partido con Cristal: "Se postergó porque Cristal no tiene estadio"

El administrador de Universitario expresó su disconformidad con la nueva fecha pactada para el partido contra los celestes.



El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se pronunció sobre la reprogramación del partido entre el cuadro merengue y su similar de Sporting Cristal, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Como se recuerda, el encuentro entre cremas y celestes debió disputarse el día de ayer, miércoles 15 de octubre, sin embargo, la marcha de la "Generación Z", programada para ese mismo día obligó a que la Policía Nacional denegara las garantías y solicitara la suspensión del partido.

¿QUÉ DIJO VELAZCO?

En declaraciones a la prensa, el administrador provisional del conjunto estudiantil expresó su disconformidad con la designación de la nueva fecha pactada para el compromiso y dio detalles sobre la explicación que le dieron las altas esferas del torneo local.

"Luego se producen los eventos de las marchas y coyuntura, postergándose el partido contra Cristal para el jueves 23. La razón que nos dio la Liga 1 del por qué no se postergó otro día es porque Cristal no tiene estadio, porque no hay posibilidad de utilizar el Estadio Nacional", sostuvo.


Temas Relacionados: DeportesLiga 1 2025ReprogramaciónSporting CristalUniversitario

También te puede interesar:

BANNER