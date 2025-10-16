Velazco cuestiona reprogramación de partido con Cristal: "Se postergó porque Cristal no tiene estadio"

El administrador de Universitario de Deportes, Franco Velazco, se pronunció sobre la reprogramación del partido entre el cuadro merengue y su similar de Sporting Cristal, válido por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Como se recuerda, el encuentro entre cremas y celestes debió disputarse el día de ayer, miércoles 15 de octubre, sin embargo, la marcha de la "Generación Z", programada para ese mismo día obligó a que la Policía Nacional denegara las garantías y solicitara la suspensión del partido.

¿QUÉ DIJO VELAZCO?

En declaraciones a la prensa, el administrador provisional del conjunto estudiantil expresó su disconformidad con la designación de la nueva fecha pactada para el compromiso y dio detalles sobre la explicación que le dieron las altas esferas del torneo local.

"Luego se producen los eventos de las marchas y coyuntura, postergándose el partido contra Cristal para el jueves 23. La razón que nos dio la Liga 1 del por qué no se postergó otro día es porque Cristal no tiene estadio, porque no hay posibilidad de utilizar el Estadio Nacional", sostuvo.