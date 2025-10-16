Alianza vs. Sport Boys: conoce el once blanquiazul para el duelo en Matute

Desde las 8:00 p.m. en Matute, Alianza Lima recibirá a Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 con la obligación de seguir escalando en la tabla de posiciones y acortar la distancia con el líder del certamen Universitario.

Para este duelo ante el combinado rosado, el entrenador íntimo, Néstor ‘Pipo’ Gorosito no contará con algunos jugadores como Alán Cantero, Guillermo Enrique y Guillermo Viscarra, por lo que, realizará una serie de modificaciones en la oncena titular.

POSIBLE ALINEACIÓN BLANQUIAZUL

Angelo Campos, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Sergio Peña; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero, serían los elegidos por ‘Pipo’ Gorosito.

Cabe mencionar que, de conseguir un triunfo, Alianza Lima sumaría 21 puntos, y se ubicaría el quinto lugar a 9 unidades del equipo crema, teniendo en cuenta que tiene un partido pendiente ante Chankas en Andahuaylas.