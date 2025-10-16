Argentina disputará la final del Mundial Sub 20 contra Marruecos

La Albiceleste venció 1-0 a Colombia con gol de Matteo Silvetti y se clasificó al partido decisivo del torneo. Marruecos será su rival en una final inédita desde 2005.

La Selección Argentina Sub 20 se clasificó a la gran final del Mundial de la categoría tras vencer por 1-0 a Colombia, en un intenso partido disputado por las semifinales. El conjunto dirigido por Diego Placente mostró oficio y eficacia para superar a un rival que dio batalla hasta el final. Con este resultado, los argentinos enfrentarán a Marruecos, que también hizo historia al llegar por primera vez a una final del certamen.

El tanto del triunfo llegó a los 72 minutos, cuando el delantero Matteo Silvetti aprovechó una habilitación de Gianluca Prestianni y definió con clase al palo derecho del arquero Jordan García. El atacante, figura ante México en cuartos de final, volvió a ser decisivo para una Albiceleste que busca su séptimo título mundial Sub 20.

Colombia, por su parte, tuvo un inicio prometedor con la velocidad de Joel Canchimbo, pero perdió fuerza tras su lesión en la primera mitad. Pese a los intentos de Juan Arizala y Jhon Rentería, se topó con las intervenciones del arquero argentino Santino Barbi, quien fue clave con dos atajadas determinantes.

LA FINAL SERÁ EL DOMINGO

En la recta final, el encuentro se tornó friccionado con la expulsión de Rentería y las protestas de ambos técnicos. Sin embargo, Argentina supo controlar el ritmo y asegurar el resultado. De esta manera, el equipo sudamericano volverá a disputar una final mundialista juvenil ante un conjunto africano, repitiendo la historia de 2005, cuando enfrentó y venció a Nigeria. Esta vez, Marruecos buscará cambiar el desenlace.